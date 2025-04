Bárbara Spínola destaca impacto internacional do MIUT

A directora regional do Turismo, Bárbara Spínola, em representação do Governo Regional destacou, na cerimónia do MIUT 2025, a importância do evento na promoção internacional da Madeira, sublinhando que “representa, em termos de mais-valias para o Governo, cerca de 67 nacionalidades”.

Para a responsável, o evento é uma montra da capacidade instalada da Região para acolher iniciativas desta dimensão. “É uma forma de levarmos a Região além-fronteiras e de demonstrarmos que temos condições para receber este tipo de provas”, afirmou.

Bárbara Spínola garantiu ainda que o Governo Regional pretende continuar a apoiar o MIUT, frisando que “mais importante do que a promoção do destino é o passa-palavra”.

A responsável referiu que proporcionar boas experiências aos participantes é fundamental para que estes recomendem a Madeira a familiares e amigos, contribuindo para o aumento de visitantes nos próximos anos, tanto de novos como de repetentes.

A directora regional do Turismo agradeceu também o contributo dos madeirenses que, ano após ano, se envolvem no sucesso da prova, oferecendo o seu trabalho em prol do evento.

“Acho que está tudo dito. Sem dúvida”, concluiu. A cerimónia decorre na praça junto ao Fórum Machico e consagra os vencedores das diferentes provas.