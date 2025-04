Von der Leyen promete apoio da UE para repor electricidade

A presidente da Comissão Europeia disse hoje que o executivo comunitário vai "coordenar esforços" para ajudar na reposição rápida do fornecimento de eletricidade, numa conversa com o primeiro-ministro espanhol sobre o "apagão" na Península Ibérica.

"Conversei com Pedro Sánchez sobre o corte de energia na Península Ibérica. Reafirmei-lhe o apoio da Comissão Europeia na monitorização da situação com as autoridades nacionais e europeias, e com o nosso Grupo de Coordenação da Eletricidade", escreveu Ursula von der Leyen nas redes sociais.

A responsável anunciou que a Comissão Europeia vai "coordenar esforços e partilhar informações para ajudar a restaurar a rede elétrica".

Também o eurodeputado do PS Bruno Gonçalves questionou a equipa da presidente da Comissão Europeia sobre o "apagão" em vários países da UE, em particular Portugal e Espanha.

"Que medidas de resposta imediata, incluindo de coordenação transfronteiriça, podem ser consideradas, não só para restabelecer, mas também para garantir a estabilidade e resiliência da rede elétrica", perguntou o eurodeputado, que faz parte da família política dos Socialistas & Democratas (S&D). Ursula von der Leyen faz parte do Partido Popular Europeu (PPE).

Bruno Gonçalves questionou também se a Comissão Europeia tem "conhecimento de danos estruturais na segurança da rede europeia de abastecimento energético provocados por estes incidentes".

Fonte europeia acrescentou à Lusa que a presidente do PS, Roberta Metsola, está a acompanhar a situação na Península Ibérica.

A REN -- Redes Energéticas Nacionais confirmou um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11:30 de Lisboa.