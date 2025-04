REN confirma corte de electricidade na Península Ibérica e parte de França

A REN -- Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte maciço no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

"A REN confirma um corte maciço no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica, que também está a afetar parte do território francês, com impacto em Portugal a partir das 11:33", informou a gestora do sistema energético nacional, em comunicado.

A REN acrescentou que estão a ser ativados todos os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia, em coordenação com os produtores e operadores europeus de energia, enquanto estão a ser avaliadas as possíveis causas deste incidente.

Uma falha de eletricidade afetou hoje pelas 11:30 várias cidades, de norte a sul do país.