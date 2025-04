Porto do Funchal recebe mais de 7.300 pessoas com a escala de quatro navios de cruzeiro

O Porto do Funchal está hoje preenchido com a presença simultânea de quatro navios de cruzeiro - 'AIDAluna', 'Mein Schiff 7', 'Hanseatic Spirit' e 'Sea Cloud Spirit' - que movimentam um total de 7.361 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Segundo a Administração dos Portos da Madeira (APRAM), estão a bordo 5.478 passageiros e 1.883 tripulantes.

O destaque vai para o 'AIDAluna', que chegou esta manhã ao Funchal, proveniente das Caraíbas, numa viagem transatlântica de 25 noites entre a Martinica e Hamburgo. Com 2.121 passageiros e 604 tripulantes a bordo, o navio permanece no porto durante 10 horas, zarpando às 19 horas rumo a Lisboa.

O 'Mein Schiff 7', que atracou ontem à noite vindo de Las Palmas, traz 3.083 passageiros e 1.028 tripulantes, no âmbito de um cruzeiro de sete noites pelas Canárias e Madeira — o penúltimo desta temporada.

Já o 'Hanseatic Spirit' conclui hoje no Funchal um cruzeiro de 17 noites iniciado a 5 de Abril em Hamburgo, passando por cidades como Londres, Bordeaux e Sevilha. Está em curso um turnaround parcial, com o desembarque de 177 passageiros e o embarque de mais 199. O navio parte também às 19 horas para um novo itinerário de 11 noites pelos Açores, com término no Porto de Leixões, a 3 de Maio.

Por fim, o 'Sea Cloud Spirit' encontra-se no Funchal desde ontem à tarde, numa escala de 32 horas. Proveniente de La Palma, integra um cruzeiro iniciado em Miami que inclui várias ilhas das Canárias e da Madeira. A bordo seguem 87 passageiros e 86 tripulantes.