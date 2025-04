Semana da Páscoa deverá totalizar 13 escalas de navios com 27.601 pessoas a bordo

Estão hoje no Porto do Funchal os navios Balmoral, MSC Poesia e Norwegian Star e na ilha de Porto Santo está fundeado o Scenic Eclipse.

Os quatro navios trazem à Região Autónoma da Madeira um total de 8.739 pessoas, das quais 6.108 são passageiros.

O Balmoral, que parte às 18h00, está a fazer um périplo pelas ilhas portuguesas dos Açores e da Madeira, num cruzeiro de 14 noites que inclui também uma escala na Corunha, já no regresso ao porto de origem, Southampton, onde termina a viagem a 24 de Abril. A bordo, seguem 1.042 passageiros e 569 tripulantes.

O MSC Poesia está em viagem de reposicionamento para a Europa, num cruzeiro de 16 noites que saiu de Buenos Aires no passado dia 3 de Abril, com escalas em Montevideu, Rio de Janeiro, Ilhéus, Salvador da Baía, Fortaleza, Las Palmas e Funchal, onde está a realizar uma operação de 114 desembarques e 135 embarques. O navio tem saída prevista para as 17h00, com destino ao Porto de Leixões e a bordo, leva 2.397 passageiros e 914 tripulantes.

O Norwegian Star chegou à Madeira com 2.520 passageiros e 963 tripulantes, num cruzeiro de 10 noites que saiu de Lisboa a 11 de Abril, com escalas em Cadiz, Málaga, Gibraltar, Casablanca, Agadir, Las Palmas, Tenerife, agora, no Funchal, seguindo-se Lisboa, onde acaba a viagem nesta segunda-feira.

No Porto Santo está fundeado o Scenic Eclipse, que saiu ao final desta madrugada do Funchal. O navio viaja com 184 passageiros e 185 tripulantes, depois dos 16 desembarques e 22 embarques de passageiros, bem como 2 desembarques e 5 embarques de tripulantes que ocorreram ontem no Funchal. Fica 9 horas no Porto Santo e parte às 17h00 para Tanger, Marrocos.

Navio Scenic Eclipse no Porto Santo O navio Scenic Eclipse encontra-se na baía da Ilha Dourada desde esta manhã de sábado.

Amanhã, domingo de Páscoa, vão estar no Porto do Funchal o Celebrity Apex que traz 2.975 passageiros e 1321 tripulantes e o Star Pride que viaja com 248 passageiros e 196 tripulantes. O primeiro navio está a fazer um cruzeiro de 11 dias pelo corredor atlântico, com origem em Southampton e escalas em Vigo, Leixões, Lanzarote, Tenerife, Funchal, Corunha e Southampton, onde termina este cruzeiro a 24 de Abril. O Star Pride estás em viagem de reposicionamento para a Europa, num cruzeiro de 18 dias que saiu de Bridgetown a 5 de Abril, com escalas em Tenerife, La Gomera, Las Palmas, Lanzarote, Funchal e Lisboa, onde acaba a viagem a 23 de Abril.

Numa semana movimentada, o Porto do Funchal vai totalizar 13 escalas de navios de cruzeiros e um movimento total de 27.601 pessoas, sendo 22.952 passageiros, revela a APRAM.