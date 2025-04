Novos ataques aéreos dos EUA fazem pelo menos três mortos no Iémen

Pelo menos três pessoas morreram hoje e outras quatro ficaram feridas na sequência de novos ataques aéreos norte-americanos contra a capital iemenita, controlada pelos Huthis, informou a televisão Al Massirah, porta-voz dos rebeldes xiitas.

"Dois mártires e dois feridos em consequência da agressão dos EUA no bairro de Al Nahda, no distrito de Al Thawra [de Saná]", anunciou o canal de televisão num alerta no seu perfil oficial da rede social X.

O canal divulgou ainda uma terceira morte num outro ataque no bairro de Bani Matar, na capital, onde outra pessoa ficou ferida. A quarta pessoa ferida foi encontrada no distrito de Al Safiyah.

Até ao momento, não foi encontrada qualquer vítima nos atentados lançados contra o porto e aeroporto de Al Hudeida.

Já a contabilização mais recente ao ataque das forças norte-americanas ao porto petrolífero de Ras Issa, no oeste do Iémen, apontava para 80 mortos e 150 feridos.

Este é o ataque mais mortífero desde que se iniciou, em 15 de março, a grande ofensiva militar dos Estados Unidos contra os Huthis, para os obrigar a deixar de ameaçar os navios que utilizam rotas marítimas cruciais para o comércio internacional.

No entanto, os Huthis responderam com ataques contra navios de guerra norte-americanos e israelitas, enquanto adiantavam que cerca de 100 pessoas foram mortas pelos novos bombardeamentos dos Estados Unidos.