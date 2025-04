"Que descanse em paz", diz Casa Branca

A Casa Branca prestou hoje homenagem ao Papa Francisco após a sua morte com uma breve mensagem na rede social X com votos de que "o Papa Francisco descanse em paz".

A mensagem foi acompanhada por fotografias do falecido Papa reunido com o Presidente norte-americano, Donald Trump, e com o Vice-Presidente, JD Vance, com quem se encontrou no domingo.

Vance, que também enviou hoje condolências "aos milhões de cristãos de todo o mundo que o amavam", foi recebido durante alguns minutos no dia de Páscoa por Francisco, que morreu aos 88 anos na manhã de segunda-feira.

"O meu coração está com os milhões de cristãos de todo o mundo que o amavam", escreveu Vance, que está atualmente de visita à Índia, nas redes sociais.

"Fiquei feliz por o ver ontem [domingo], apesar de estar obviamente muito doente", acrescentou, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Francisco morreu às 07:35 locais (05:35 em Lisboa), anunciou o Vaticano.

A morte ocorreu depois de ter sido internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli em 14 de fevereiro, onde lhe foi diagnosticada uma pneumonia bilateral.

Após 38 dias de hospitalização, regressou à residência no Vaticano, na Casa Santa Marta, para continuar a recuperação.