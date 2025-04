Incêndio em casa devoluta mobiliza bombeiros

Um incêndio deflagrou no início da madrugada deste sábado, 19 de Abril, numa habitação situada na Rua Bela de São Tiago, no Funchal, tendo sido accionados os dois corpos de bombeiros do Funchal.

O alerta, que foi dado pela 00h30, fez mobilizar três viaturas e 11 elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Segundo o que foi possível aferir, deflagraram pequenos focos de incêndio, que foram extintos pelos elementos das duas corporações.

Não houve registo de feridos.