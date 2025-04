Companhia Nacional de Bailado vai transmitir 'Coppélia' em directo no Baltazar Dias

A Companhia Nacional de Bailado vai celebrar o Dia Mundial da Dança, 29 de abril, com várias iniciativas de entrada livre e, pela primeira vez na sua história, transmitirá um espectáculo ao vivo em direto para cineteatros do país.

A transmissão em ´live streaming´ de "Coppélia ou a Rapariga dos Olhos de Esmalte", com a atuação da Orquestra de Câmara Portuguesa, dirigida pelo maestro Pedro Carneiro, decorrerá em 33 teatros e cineteatros de norte a sul, incluindo Açores e Madeira, no âmbito do novo projeto intitulado "CNB em Direto", segundo a programação.

Os espaços culturais envolvidos irão receber as imagens da interpretação ao vivo de "Coppélia" no dia 29 de abril, às 20:00, no Teatro Camões, em Lisboa, com os bailarinos Tatiana Grenkova (Swanhilda), Francisco Gomes (Franz) e Nuno Fernandes (Dr. Coppélius) nos papéis principais.

O Centro de Artes de Águeda, o Teatro Aveirense, o Teatro Pax Júlia (Beja), o Teatro Municipal de Bragança, o Centro Cultural Carregal do Sal, o Cine-Teatro Avenida (Castelo Branco), o Ecomuseu do Corvo (Açores), o Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, o Teatro Municipal Baltazar Dias no Funchal (Madeira), o Centro Cultural de Lagos, o Teatro Ribeiro Conceição (Lamego) são alguns dos 33 espaços culturais que irão receber a transmissão ao vivo.

"A CNB vai encontrar os meios para se deslocar presencialmente [pelo país], como sempre fez, porque nada o substitui, mas não nos devemos esquecer que a tecnologia pode e deve ser utilizada da forma mais proveitosa", defendeu Fernando Duarte poucos dias antes de assumir o cargo, em setembro de 2024, numa entrevista à agência Lusa, depois de ter sido escolhido num concurso internacional.

Na altura, o novo diretor revelou que pretendia encontrar espaços alternativos para apresentar o trabalho daquela estrutura artística pública, e explorar as novas tecnologias, como a possibilidade de exibição de espetáculos em 'streaming' no país.

O objetivo do projeto, segundo a direção, é "cumprir a missão de descentralização e democratização cultural", explorando as potencialidades das novas tecnologias, de forma a "chegar ainda a mais território e públicos, em paralelo com a sua contínua circulação pelos territórios nacionais".

Estreado no Théâtre Impérial de l'Opéra em Paris, em 1870, e pela CNB no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, em 1989, a história de Coppélia centra-se em Swanilda e Franz, e nos ciúmes da jovem quando percebe que o noivo está encantado por uma bela rapariga que aparece frequentemente à janela do atelier do fabricante de bonecas Dr. Coppélius, desconhecendo que, na verdade, se trata de uma boneca mecanizada.

Além da transmissão em direto do bailado clássico - dançado pela última vez pela CNB há 15 anos - a entidade irá celebrar o Dia Mundial da Dança com outras iniciativas, a começar pelo Porto, entre as 09:15 e as 16:45, na escola InDance, com aulas inseridas no âmbito do Projeto de Desenvolvimento de Talento.

Trata-se de outro projeto desenvolvido por Fernando Duarte, juntamente com bailarinos, bailarinas e mestres de bailado da companhia, nomeadamente, Filipe Macedo e Miguel Ramalho.

No Teatro Camões, pelas 11:00 horas, inaugura-se também o Circuito Interpretativo do Património e História da CNB, com uma visita guiada gratuita ao longo de mais de 70 imagens que marcam a história da companhia, e que passam a estar expostas no edifício sede, que concluiu obras no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência em outubro de 2024.

Durante a tarde desse dia decorrerá uma aula pública de dança clássica dos bailarinos e bailarinas da companhia, e uma sessão aberta sobre a produção, em palco, do bailado "Coppélia ou a Rapariga dos Olhos de Esmalte".

O ensaio terá passagens da coreografia e será orientado por mestres de bailado e ensaiadores da CNB.

A entrada nas iniciativas da programação é livre, sujeita a reserva no ´site´ da CNB (www.cnb.pt), onde também pode ser consultada a lista completa de teatros, cineteatros, centros culturais e bibliotecas municipais onde decorrerá a transmissão de "Coppélia".