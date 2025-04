Banda Municipal do Funchal comemora 175º aniversário com concerto no TMBD

A Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses vai realizar na próxima segunda-feira, 27 e Abril, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, um concerto comemorativo do seu 175.º aniversário - Homenagem a Ennio Morricone.

O concerto contará com a participação do Coro de Câmara da Madeira, da Soprano Cláudia Sousa e do Trompetista Mário Pinto e estará sob a batuta do maestro Aquilino Silva.

O repertório musicial contará com temas conhecidos do público, nomeadamente 'Il Trièlo', 'Nella Fantasia', e outros não tão conhecidos, como 'La Califfa', que será interpretado pelo Coro de Câmara da Madeira.

O bilhetes têm o custo de 11 euros e estão disponíveis na bilheteira do TMBD e na Ticketline.