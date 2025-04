Concerto com estreia europeia junta Daniel Bolba e Miguel Sepúlveda na Madeira

A Orquestra Clássica da Madeira um concerto no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira com o percussionista madeirense Daniel Bolba, sob a batuta do maestro Miguel Sepúlveda.

O programa do espectáculo que acontece este sábado, 26 de Abril, pelas 18 horas,inclui a estreia europeia do concerto para marimba 'The Crossed Sonar of Dolphins', do compositor japonês Takatomi Nobunaga.

Daniel Bolba, laureado do Concurso Jovens Músicos da RTP/Antena 2, regressa à Madeira como solista da obra estreada originalmente no Japão. O percussionista iniciou os seus estudos no Conservatório – Escola das Artes da Madeira e destacou-se em várias competições internacionais.

O maestro Miguel Sepúlveda, que se apresenta pela primeira vez com a Orquestra Clássica da Madeira, conduzirá ainda a obra 'Modos de expressão ilimitada', do compositor português Eurico Carrapatoso. A peça, escrita em 1998, é uma homenagem ao compositor francês Olivier Messiaen.

O concerto encerra com a Primeira Sinfonia de Ludwig van Beethoven, composta entre 1799 e 1800, num alinhamento que cruza diferentes épocas e estilos musicais.

O director artístico da OCM, Norberto Gomes, destaca a aposta da composição: "Ao longo da nossa história temos apresentado concertos com artistas, solistas e maestros, com carreiras consolidadas no panorama nacional e internacional, e temos reconhecido também o papel responsável na apresentação de jovens solistas e maestros num caminho que entendemos que deve ser feito por todos."

A junção destes dois jovens, ambos laureados deste prestigiado concurso, dá-nos a possibilidade de apresentar ao nosso público um programa eclético consistente em duas épocas antagónicas em termos de estilo e linguagem. Esta proposta artística representa, em termos ideológicos, aquilo que tem vindo a ser apresentado pela Orquestra Clássica da Madeira ao longo da última década. A possibilidade de revisitar grandes obras da literatura da Humanidade, presenteando o público com essas pérolas da História da Música, assim como trazer aos palcos obras do nosso tempo com linguagens e conceitos estéticos desafiantes, não só para o público, como também para os músicos executantes construindo, assim, um legado de repertório no nosso historial, fornecendo exemplos de gestão artística de programação. Norberto Gomes

A iniciativa integra o programa 'Parlamento Mais Perto', resultado da parceria entre a Orquestra Clássica da Madeira e a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. A entrada será gratuita para estudantes do Conservatório - Escola das Artes da Madeira, mediante apresentação de cartão de estudante e disponibilidade de lugares.

Os bilhetes para o concertos estão disponíveis na ticketline, na Loja Gaudeamus, no Colégio dos Jesuítas e no próprio dia a partir das 16 horas no local do concerto pelo valor de 20 euros (com desconto para crianças, jovens e seniores).

PROGRAMA

Eurico Carrapatoso [n 1962] - Modos de expressão ilimitada

Takatomi Nobunaga [n. 1971] - Concerto for Marimba “The Crossed Sonar of Dolphins”

Ludwig van Beethoven [1770 - 1827] - Symphony nº 1 in C major Op. 21