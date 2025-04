Guilherme Rosa e Maria Kovshun vencem Madeira Tour III em ténis

A 3.ª Edição do Madeira Tour, torneio de Categoria B de ténis, que atribui dois mil euros em prémio monetário e decorreu na Quinta Magnólia, contou com a participação de 38 atletas, alguns provenientes do território nacional. Guilherme Rosa e Maria Kovshun foram os vencedores.

No caso de Guilherme Rosa, tenista do CRDB Rouxinol, clube da região de Setúbal, levantou o troféu na tarde de hoje. O atleta, que é o 33.º classificado do ranking nacional absoluto, teve o seu maior desafio na ronda inaugural, ao precisar de efectuar uma reviravolta para bater Afonso Paulino (0-6, 6-2 e 6-2). Nas meias-finais, diante de Lourenço Paulino, um duplo 6-2 bastou para colocar o seu nome na final da prova. Na metade inferior do quadro, o espanhol Nicolas Garcia bateu dois cabeças-de-série - João Henrique Câmara nos 'quartos' por 6-4 e 6-0 e Alexandr Zdimal, segundo cabeça-de-série, por 6-4 e 6-2. Na final, Guilherme Rosa ergueu a taça ao bater Nicolas Garcia por 6-2 e 6-2.

Na prova feminina, Maria Kovshun mostrou desde o início do torneio o porquê de ser a primeira cabeça-de-série. Com vitórias apenas em sets directos, a tenista do CT Funchal foi a grande vencedora da 3.ª edição desta prova. Do outro lado, Beatriz Pamplona venceu a segunda cabeça-de-série, a colega do CD Nacional Anita Advani, por 6-1 e 6-3, marcando lugar na final deste domingo. No encontro decisivo, Maria Kovshun foi mais forte e derrotou a tenista Beatriz Pamplona por 6-2 e 6-1.

Na última final do dia, disputou-se o troféu de campeões dos pares masculinos. Os primeiros cabeças-de-série, Alexandre Zdimal, campeão em título desta vertente (venceu a 2.ª edição ao lado de Guilherme Marques) e chegou a mais uma final, desta feita ao lado de Tiago Costa, tenista do ANA Gondomar. Nas meias-finais, a dupla derrotou João Francisco Ornelas e Tomás Marques Pestana, tenistas do CT Funchal, por um duplo 6-2. Na metade oposta, os segundos cabeças-de-série também seguiram o mesmo caminho. João Henrique Câmara e Nuno Bernardino venceram os irmãos Afonso e Lourenço Faria Paulino por 6-4 e 7-5. No final de tarde da Quinta Magnólia, e com direito a reviravolta, a dupla madeirense derrotou os primeiros cabeças-de-série por 2-6, 6-1 e 10-6, sagrando-se campeões do Madeira Tour III.