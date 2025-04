Detido líder de movimento extremista Mário Machado após confrontos

O líder do movimento 1143, Mário Machado, foi hoje detido pela PSP na zona do Rossio, em Lisboa, após se terem registado confrontos entre apoiantes dos grupos de extrema-direita e manifestantes anti-fascistas.

Os confrontos físicos e arremesso de objetos, inclusivamente garrafas de vidro, foram registados pelas 17:00 entre os grupos antagónicos.

Estes confrontos obrigaram mais uma vez a polícia a intervir para dispersar a agitação que se gerou, verificando-se episódios de violência com pessoas feridas.

Do lado dos movimentos Habeas Corpus e 1143 e do partido Ergue-te gritava-se "Salvação" enquanto do lado oposto ouvia-se "25 de Abril sempre, fascismo nunca mais".

Antes, a polícia já tinha feito dois detidos, entre os quais o líder do partido Ergue-te, Rui Fonseca e Castro.

Mário Machado conta com diversas condenações.

No início do abril, o Tribunal Constitucional recusou apreciar o recurso do processo em que Mário Machado foi condenado a dois anos e 10 meses de prisão efetiva, por, em 2022, ter incitado no Twitter (atual X) à "prostituição forçada" de mulheres de partidos de Esquerda.