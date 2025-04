III Jornadas CRESCER decorrem em Outubro e já têm inscrições abertas

O Crescer - Centro de apoio ao desenvolvimento infantil promove nos dias 17 e 18 de Outubro as III Jornadas CRESCER, evento dedicado ao desenvolvimento infantil e juvenil, cujas inscrições já estão abertas.

Com o tema 'Crescer Juntos… Da Infância à Adolescência', as jornadas reúnem especialistas das áreas da saúde, educação e intervenção precoce, num programa intenso e prático, pensado para profissionais, educadores e famílias.

No dia 17 de Outubro está previsto a realização de diversos workshops práticos na Pousada da Juventude do Funchal, com destaque para o Ensino Explícito da Compreensão da Leitura e para as Necessidades Sensoriais em Sala de Aula. Já no dia seguinte terão lugar Conferências e mesas temáticas no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos sobre os temas do Desenvolvimento desde o nascimento, das Neurociências aplicadas à educação, da Nutrição na neurodiversidade e da Inclusão na escola e inovação terapêutica.