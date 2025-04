Helicóptero accionado para resgatar turista no Porto da Cruz

O helicóptero do Serviço Regional da Protecção Civil foi novamente activado para um resgate na tarde de hoje. Depois de ter resgatado uma turista que caiu na Vereada da Ponta de São Lourenço, no Caniçal, o meio aéreo deslocou-se há instantes à Levada do Castelejo, no Porto da Cruz, para resgatar outra estrangeira vítima de queda.

Tal como foi noticiado, a vítima estava a cerca de 1h30 da estrada principal e foi inicialmente socorrida pela equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que estiveram no local com 12 elementos.

A turista encontrava-se na companhia do marido, mas por motivos que se desconhecem caiu para um ribeiro, tendo sido imobilizada pelos bombeiros e transportada para uma zona segura para ser depois evacuada pelo helicóptero.

A estrangeira apresenta uma lesão grave num joelho, mas está consciente.

No local esteve também a Polícia Florestal.