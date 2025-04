Um homem de nacionalidade francesa, de 81 anos, sofreu uma queda no início da tarde deste sábado, pelas 12h15, no Largo da Fonte, no Monte.

Com uma suspeita de fractura na anca, a vítima foi imobilizada e transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.