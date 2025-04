Turistas continuam a ignorar sinalização no Miradouro do Guindaste

Vários turistas continuam a ignorar os sinais de perigo e a ultrapassar barreiras para ver a vista na Madeira.

No Miradouro do Guindaste, no Faial, têm sido recorrentes as transgressões das normas de segurança estabelecidas para o local.

Hoje, a situação repetiu-se. Os estrangeiros caminharam até uma zona proibida para tirar fotografias, sem medir o perigo. Uma situação que tem gerado críticas devido ao comportamento arriscado que coloca várias vidas em risco.

De referir que este é um terreno com 6000 M2, localizado junto à praia do Faial, que está para venda por 2.400.000 euros.