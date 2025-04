Turista alemã retirada por mar após lesionar tornozelo na vereda do Caniçal

Uma turista alemã, de 53 anos, lesionou o tornozelo esquerdo quando percorria a vereda da Ponta de São Lourenço, no Caniçal, tendo de ser retirada por mar, ao início da tarde, numa embarcação do SANAS e recebido a assistência dos Bombeiros Municipais de Machico.

Segundo uma nota do SANAS, a embarcação afecta à estação salva-vidas de Santa Cruz foi empenhada ao início da tarde de hoje para efectuar o resgate de uma cidadã de nacionalidade alemã, com cerca de 53 anos, que apresentava trauma no membro inferior esquerdo ocorrido na Vereda da Ponta de São Lourenço. A vítima foi assistida na zona do cais do Sardinha pela equipa de Bombeiros Municipais de Machico e foi transportada por mar até à marina do Hotel Dreams Madeira Resort (antiga ‘Quinta do Lorde’), de onde seguiu em ambulância da referida corporação de bombeiros para o centro de saúde de Machico, ficando em observação.

A embarcação SANAS103 regressou à estação de Santa Cruz onde retomou o seu estado de prontidão. Este serviço foi coordenado pelo Centro de Comando e Controle do SANAS, em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil e com o MRSC Funchal.