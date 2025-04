Automobilista atropela multidão em festival de Vancouver e mata várias pessoas

Um automobilista atropelou uma multidão num festival de rua filipino em Vancouver, Canadá, no sábado, matando várias pessoas, de acordo com a polícia.

"Várias pessoas morreram e várias outras ficaram feridas", declarou a polícia de Vancouver na rede social X, acrescentando que "o condutor está sob custódia".

O atropelamento ocorreu quando membros da comunidade filipina se reuniram para celebrar o dia de Lapu-Lapu, disse o presidente da Câmara de Vancouver, Ken Sim, também na rede social X.

O festival presta homenagem a um líder da luta anticolonialista do século XVI nas Filipinas.

"Os nossos pensamentos estão com todas as pessoas afetadas e com a comunidade filipina de Vancouver neste momento incrivelmente difícil", escreveu Ken Sim.

As autoridades ainda não esclareceram se o atropelamento foi intencional ou não.

De acordo com a polícia, o episódio ocorreu pouco depois das 20:00 de sábado (04:00 de hoje em Lisboa) na zona de Sunset on Fraser.