Multidão acompanhou com devoção a Procissão do Enterro do Senhor no Funchal

Muitas pessoas encheram as ruas do Funchal, na tarde desta Sexta-feira Santa, para participar na Procissão do Enterro do Senhor, que saiu da Sé Catedral do Funchal.

Após a Celebração da Paixão do Senhor, presidida por D. Nuno Brás, Bispo do Funchal, centenas de fiéis uniram-se em silêncio e oração, seguindo a cruz de Cristo pelas ruas envolventes à Sé.

O momento foi presenciado por fiéis de todas as idades, mas também captou a atenção de muitos turistas, que, em plena Semana Santa, escolheram a Madeira como destino de férias.

