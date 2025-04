Eusébio Silva vence concurso de cocktails no Madeira Rum Festival

Eusébio Silva, em primeiro lugar, seguido de Lúcia Quintal, em segundo e Rui Silvam, em terceiro, foram os vencedores do concurso de cocktails, organizado pela Associação Barmen da Madeira, com o apoio do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVABAM), no âmbito da sétima edição do Madeira Rum Festival.

Já o prémio de "melhor decoração" foi entregue ao barmen Carles França.

A inciativa teve como objectivo "dar a provar cocktails elaborados com rum da Madeira ao público em geral", realça a Associação em comunicado de imprensa.

O concurso contou com a participação de barmen de diversas unidades hoteleiras e da restauração madeirense.

O Festival do Rum Madeira, que decorre até hoje, na Placa Central da Avenida Arriaga no Funchal, tem vindo a cativar, ano após ano, o público local e estrangeiro, representando uma oportunidade para os produtores de rum da Madeira promoverem este produto.

Nesta edição, participam todas as empresas produtoras de Rum da Madeira que comercializam os seus produtos, designadamente: Engenho Novo da Madeira - William Hinton Rum, Florentino Izildo Gouveia Ferreira – 'O Reizinho', J. Faria & Filhos, Lda. – Engenhos do Norte, Sociedade dos Engenhos da Calheta e Vinha Alta-Balancal, os quais estarão a promover os seus runs, em estado puro, mas também sob a forma de cocktails, com cada marca a apresentar uma carta variada, com traços muito próprios.

Este ano a produção deve situar-se entre as 9.500 e as 10 mil toneladas.