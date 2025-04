Tailândia alerta para circulação de nova droga que matou duas pessoas em festival

As autoridades sanitárias tailandesas alertaram na sexta-feira para a circulação de uma nova droga que matou duas pessoas que a consumiram durante o festival budista do Ano Novo, conhecido como Songkran, frequentado por milhares de turistas estrangeiros.

A unidade de envenenamento do hospital Ramathibodi, sediado em Banguecoque, na Tailândia, publicou um alerta no Facebook a explicar que as três pessoas afetadas até agora, uma das quais está nos cuidados intensivos, consumiram drogas com nomes como "khanom" e "la boo boo" tendo, depois, perdido a consciência.

Posteriormente, acrescentou, as pessoas sofreram cãibras musculares que, mais tarde, se complicaram com paragem respiratória ou cardíaca.

"Pelos sintomas, pode suspeitar-se que se deve a uma combinação de medicamentos estimulantes com medicamentos com efeito sedativo provocando um forte efeito sinérgico", refere o comunicado, alertando que estes casos "podem ser apenas a ponta do icebergue".

O hospital acredita que mais pessoas podem ter morrido ou sido internadas em estado grave noutros centros de saúde devido a estas drogas, sublinhando a importância de fazer testes para detetar estes narcóticos.

As autoridades sanitárias recordaram que em 2022 a Tailândia várias mortes num incidente relacionado com drogas, envolvendo uma combinação de narcóticos.