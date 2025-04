Escritor Raul Minh'alma voltou a atrair multidão à Ribeira Brava

O regresso do escritor Raul Minh'alma à Semana da Cultura da Ribeira Brava "voltou a atrair uma multidão para o ouvir falar sobre a arte da escrita e os conselhos para uma vida mais feliz", realça uma nota de imprensa da autarquia, que organiza o evento.

"O autor do bestseller 'Foi sem querer que te quis', livro que mais vendeu em 2019, esteve em contacto com o público madeirense, onde abordou o seu mais recente livro 'Fomos mais do que um erro', que explora temas como relações tóxicas, traumas de infância e a importância do amor-próprio, acompanhando a jornada de Benedita enquanto ela se questiona sobre o seu relacionamento e desenvolve uma ligação inesperada com Pedro, que também lida com um passado doloroso", resume. "A narrativa aborda a dificuldade de reconhecer e abandonar relações prejudiciais e a possibilidade de encontrar um novo caminho para a felicidade", acrescenta.

O autor explicou que "este livro significa que há sempre uma lição a tirar das pessoas que nos magoam. Há amores provisórios, pessoas que vêm, ensinam-nos uma série de coisas (a bem ou a mal, pelo amor ou pela mágoa) mas, se formos bons alunos, vamos sair daquela situação melhores pessoas e a olhar para a vida evitando o papel de vítima".

Ver Galeria

Nesta nova passagem pela Ribeira Brava, num dia particularmente importante por assinalar um ano de casado, Raul Minh'alma explicou um pouco do seu percurso literário e a forma como tenta ajudar as pessoas através dos livros. "Os meus livros procuram ser sempre realistas e transcrevem bem o que é a vida. Estou sempre à procura de finais que as pessoas não estejam à espera e espero que o público fique surpreendido com alguns deles", disse, citado pela organização.

Uma das mensagens, refere a CMSC, que o autor tenta transmitir é que "não se pode estar à espera de estar preparado para avançar" e, por isso, "temos de arriscar, avançar e pelo caminho vamo-nos preparando", salienta.

O 'gatilho' para escrever começa com o tema que pretende abordar. E explica: "É um tema que se calhar as pessoas precisam de ouvir naquele momento e procuro ir ao encontro daquilo que está a fervilhar, até porque os livros não são escritos para mim, são feitos para alguém que possa estar a precisar de ler aquilo que lá está. É por isso que coloco os personagens a viver algo que o público já viveu ou está a viver. O objetivo é que cheguem ao final do livro e se sintam melhor do que quando começaram, ao mesmo tempo que se divertem a ler uma história."

Ver Galeria

O escritor acrescenta que "os medos são comuns e não é difícil perceber que a maioria tem muito medo de perder alguém, de não ser aceite, de ser julgado e são esses temas que gosto de explorar, até porque se quero deixar este mundo melhor, tenho de explorar esses medos", observa.

Raul Minh'alma deixou ainda outro conselho: "No amor não façam saldos, saibam o vosso valor e não o baixem por nada nem ninguém. Se eu sei que valho 10 e aceito 5, a partir daí passarei a valer 5.". E observa que "é dever de cada um de nós deixar uma marca positiva, sendo certo que todos nós somos influencers das pessoas que estão à nossa volta".

Nascido em 1992, é um dos escritores mais vendidos da actualidade. "Tem conquistado o coração dos portugueses com a sua escrita focada nas histórias de amor com uma forte componente de desenvolvimento pessoal. O compromisso continua a ser ajudar o leitor enquanto lhe conta uma história emocionante. Até ao momento já vendeu mais de 600 mil exemplares de vários bestsellers", frisa a organização.