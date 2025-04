Tiago Vieira lidera passagem no Pico das Pedras no MIUT 60

No MIUT 60, a passagem pelo checkpoint do Pico das Pedras confirmou o domínio de Tiago Vieira. O atleta português, da equipa JOMA, chegou com o tempo de 1h55m16s, sendo o mais rápido a completar os primeiros 16,3 quilómetros de prova.

A liderança está, no entanto, muito disputada: apenas um segundo atrás de Vieira passou Konstantinos Paradeisopoulos, da Grécia, representando a equipa Scarpa, com 1h55m17s. Na terceira posição segue o sul-africano Daniel Claassen, que passou pelo Pico das Pedras em 1h57m35s.

Tiago Vieira destacou-se também no percurso entre Achada do Teixeira e o Pico das Pedras, com um parcial rápido de 17 minutos e 52 segundos.

Até ao momento, 17 atletas já passaram por este checkpoint, enquanto 54 continuam a caminho. Não se registaram desistências nem desqualificações nesta fase.

Com a liderança ainda muito apertada, a competição segue agora para Chão das Feiteiras, onde a resistência e a estratégia poderão ser decisivas para o desfecho da prova.