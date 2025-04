Michal Jurek lidera passagem em Boaventura no MIUT 85

A disputa pelo MIUT 85 já revela os seus primeiros destaques, com a passagem pelo checkpoint de Boaventura a confirmar a liderança do polaco Michal Jurek. O atleta da equipa Milmet / Salomon / Suunto passou com o tempo de 1h40m15s, afirmando-se no comando da corrida.

A apenas 19 segundos de diferença, o francês Romeo Boisivon, da Esprit Sports, passou na segunda posição, com 1h40m35s. Muito próximo, o esloveno Janez Klancnik, da K24 Ultra Trail, cruzou Boaventura em 1h40m40s, ocupando o terceiro lugar da geral.

Entre os portugueses, destaque para Joel Gomes, dos Sintra Trail Runners, que passou em 1h48m31s, sendo o melhor representante nacional e, simultaneamente, o melhor madeirense neste ponto da prova. Também em evidência esteve Eduardo Carvalho, da Associação Desportiva Galomar, que cruzou o checkpoint com 1h57m13s.

No sector feminino, Malgorzata Moczulska é, para já, o principal destaque, com um tempo de 1h59m38s. A atleta polaca também foi a mais rápida no segmento até Boaventura, com um parcial de 55 minutos e 53 segundos.

Até ao momento, 110 atletas já passaram pelo checkpoint de Boaventura, enquanto 129 ainda não chegaram a este ponto. Registou-se um abandono, mas sem qualquer desqualificação.

A corrida prossegue agora em direcção à Ilha.