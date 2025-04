Jean-Philippe Tschumi assume liderança no Pico das Pedras

A madrugada de competição no MIUT 115 trouxe mudanças na liderança, com Jean-Philippe Tschumi a ser o primeiro a passar no checkpoint do Pico das Pedras. O atleta suíço, da equipa HOKA, chegou com um tempo de 8h57m01s, assumindo a dianteira após mais de 78 quilómetros de prova.

Na segunda posição passou o francês Germain Grangier, da ON Running, apenas 15 segundos depois, com um registo de 8h57m16s, mantendo a pressão sobre o líder. O português Miguel Arsenio, do Team SportHG Individual Amlsport, também continua na luta, ocupando a terceira posição ao passar em 8h57m23s.

O romeno Raul Butaci, segue na quarta posição, com um tempo de 8h57m54s, enquanto Paul Cornut-Chauvinc, que liderava em Boaventura, é agora o quinto a passar pelo Pico das Pedras, registando 8h58m16s.

Entre os atletas madeirenses, destaque para a passagem no checkpoint da Ilha, onde Bruno Sousa, da ADRAP, foi o primeiro da Região a passar, com o tempo de 8h08m26s. Seguiu-se Luís Fernandes, da Associação Desportiva Galomar, que cruzou este ponto em 8h09m46s, mantendo-se também em destaque na classificação regional.

No sector feminino, ainda não há tempos registados nesta passagem.

O MIUT 42 KM, com 40 km e 1.400 metros de desnível positivo, parte do Monte às 11h00 e é a prova com mais inscritos: 831 atletas de 42 países. A encerrar, no domingo às 8h00, realiza-se o MIUT 16 KM, desde o Porto da Cruz. É a mais curta (390 m D+), mas reúne 537 participantes.