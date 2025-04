MIUT 85: Romeo Boisivon lidera passagem pela Ilha

A competição no MIUT 85 continua intensa, com o francês Romeo Boisivon, da Esprit Sports, a liderar a passagem pelo checkpoint da Ilha. Boisivon chegou com um tempo de 3h21m30s, reforçando a sua posição de destaque na prova.

Logo atrás, numa diferença de apenas sete segundos, cruzou a meta o esloveno Janez Klancnik, da K24 Ultra Trail, com um tempo de 3h21m37s. O polaco Michal Jurek, que liderava na passagem por Boaventura, passou em terceiro lugar, registando 3h22m07s.

No sector feminino, a polaca Malgorzata Moczulska mantém a liderança, com o melhor tempo entre as mulheres na passagem pela Ilha, concluindo este segmento em 3h58m25s. Moczulska também foi a mais rápida no percurso entre Boaventura e a Ilha, com um parcial de 1h58m47s.

Até ao momento, 32 atletas já passaram pelo checkpoint da Ilha, enquanto 208 ainda se encontram a caminho. Não se registaram desistências nem desqualificações até este ponto da prova.

A corrida segue agora rumo a Achada do Teixeira, numa fase em que o desnível acumulado e o desgaste físico começam a fazer a diferença entre os principais candidatos à vitória.