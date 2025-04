Francisco foi "a mais corajosa voz de entre os líderes espirituais"

Na sua mensagem ao País, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que o Papa Francisco "foi talvez a mais corajosa voz de entre os líderes espirituais dos últimos 12 anos na defesa da dignidade humana, da paz, da justiça, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, do diálogo entre culturas e civilizações, da preferência pelos deserdados das periferias, pelos mais pobres, frágeis, sofredores, sacrificados, excluídos e explorados, rejeitados e esquecidos deste tempo de antigos e novos senhores, interesses e egoísmos que combatem os valores pelos quais sempre se pautou".

Presidente da República fala ao país hoje às 20 horas O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai falar hoje ao país, às 20:00, sobre a morte do Papa Francisco, divulgou a Presidência da República.

Num discurso de cerca de cinco minutos, o Chefe de Estado português sublinhou também a relação de amizade entre o falecido líder da Igreja Católica, que se iniciou com a visita apostólica por ocasião do centenário de Fátima, em Maio de 2017 - que o Presidente da República, católico, acompanhou também "como peregrino" - e culminou durante a Jornada Mundial da Juventude, em 2023, "momento inesquecível da presença portuguesa no mundo".

Relevou, a propósito, a beatificação dos dois pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta, referindo-se ainda ao Papa Francisco como "amigo tardio mas intenso da nossa nação".

Desses e de outros encontros, em 2016, 2019, 2021, guardarei, guardaremos, a humildade do pároco nunca rendido às vestes do bispo, do cardeal, do Papa. Simples, aberto, generoso, compreensivo, solidário e também pletórico de vida e de alegria partilhada Marcelo Rebelo de Sousa

"Em nome de todos os portugueses, crentes e não crentes, concordantes ou discordantes, agradeço a Francisco o carinho que devotou a Portugal, mas sobretudo a sua presença ao lado dos que morrem vítimas das diárias negações dos direitos humanos, dos abusos e das prepotências de toda a natureza, das migrações e refúgios forçados, da primazia da guerra e do injusto esmagamento de pessoas, povos e legítimos sonhos de futuro", acrescentou.

O Papa Francisco morreu hoje aos 88 anos, após 12 anos de pontificado.

Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, Jorge Maria Bergoglio foi eleito como sucessor de Bento XVI em 13 de março de 2013.

Assumindo o nome de Francisco I, foi o primeiro Papa jesuíta e o primeiro sul-americano a liderar a Igreja Católica. O seu pontificado foi marcado pelo combate aos abusos sexuais, pelas guerras e pela pandemia de covid-19.

Recentemente, o papa Francisco esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de Março. A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera da sua morte.