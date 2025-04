Vizela aproxima-se do líder após vitória em casa do Tondela

O Vizela aproximou-se hoje do Tondela na II Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do líder, por 1-0, no jogo que fechou a 30.ª jornada do campeonato.

Busnic, que começou a partida no banco de suplentes, foi o autor do único golo da partida, aos 30 minutos, que permite aos minhotos passarem a somar 54 pontos, apenas menos três do que os tondelenses e mais três face ao Alverca, terceiro e em lugar de play-off, quando faltam quatro rondas para o final da prova.

O Vizela entrou a pressionar e, nos primeiros cinco minutos, não saiu da grande área do Tondela. Entretanto, a formação da casa, comandada por Luís Pinto, conseguiu equilibrar as incidências.

O primeiro remate perigoso pertenceu à equipa da casa, aos 13 minutos, com Pedro Maranhão a fazer passar a bola rente à barra da baliza de Ruly, mas a pressão manteve-se de ambas formações.

Busnic, que entrou aos 11 minutos para substituir Jójó, que se lesionou, acabou por inaugurar o marcador à meia hora, num remate rasteiro, junto ao poste esquerdo da baliza à guarda de Bernardo Fontes.

Na entrada da segunda parte, Miro cabeceou em posição próxima da baliza de Ruly, mas a bola passou ao lado do poste esquerdo.

Apesar de o Vizela dominar mais o jogo, o Tondela teve os remates mais perigosos, com Ricardo Alves (53) a cabecear por cima da barra e, mais tarde, Miro (69) rematou rasteiro, ao lado do poste esquerdo.

Nos últimos minutos, e com o Tondela em cima da grande área do Vizela, Miro (90+2) perdeu a oportunidade de empatar o jogo, perante a baliza aberta e a cabecear para o lado de fora do poste direito.

O duelo entre os clubes proporcionou que o Tondela batesse o recorde de assistência esta época, ao levar ao Estádio João Cardoso quase quatro mil adeptos.