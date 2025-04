SESARAM promove Dia Nacional da Reabilitação Respiratória

No âmbito do Dia Nacional da Reabilitação Respiratória, assinalado a 21 de Abril, a Secção de Reabilitação Cardiorespiratória do Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do SESARAM organizou um evento com o intuito de assinalar "esta data de especial relevância para a saúde respiratória".

O evento teve como público-alvo os utentes que realizaram ou que actualmente integram o Programa de Reabilitação Respiratória do SESARAM, reforçando a importância da continuidade dos cuidados respiratórios e do acompanhamento especializado na melhoria da qualidade de vida dos utentes respiratórios crónicos.

Conforme refere o SESARAM, a iniciativa destacou a importância desta data para reforçar a consciencialização sobre os benefícios da reabilitação respiratória, valorizando simultaneamente o empenho e a dedicação dos profissionais que, diariamente promovem a recuperação funcional e o bem-estar dos utentes.

O evento decorreu na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça e contou com a presença do Conselho de Administração do SESARAM, da direcção de Enfermagem e da directora do serviço de Medicina Física e de Reabilitação do SESARAM, Joana Macedo.