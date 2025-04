Desfile popular mantém-se em dia de luto nacional, garante Associação 25 de Abril

A Associação 25 de Abril garantiu hoje que se vai manter o tradicional desfile popular comemorativo do 25 de Abril de 1974, em Lisboa, independentemente do luto nacional de três dias pela morte do Papa Francisco.

O presidente da associação e capitão de Abril, Vasco Lourenço, disse hoje à Lusa que não existe qualquer alteração da parte da associação e que se confirmam as comemorações.

"Confirma-se [o desfile] e da nossa parte mantém-se tudo", disse o capitão de Abril.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou hoje que o Governo vai decretar luto nacional de três dias pela morte do Papa Francisco, entre 24 e 26 de abril, dia do funeral.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que se mantém a tradicional sessão solene comemorativa do 25 de Abril na Assembleia da República, afirmando que a ideia é "manter a sessão, começando por um voto de pesar pela morte do Papa Francisco".

Entre as várias iniciativas comemorativas do 25 de Abril de 1974 por todo o país, costuma realizar-se em Lisboa um desfile popular, organizado por uma comissão promotora que reúne dezenas de entidades, com a Associação 25 de Abril à cabeça.