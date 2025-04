Portugal vai decretar três dias de luto nacional pela morte do Papa Francisco. A decisão será formalmente tomada no Conselho de Ministros desta quarta-feira em Lisboa, para vigorar entre quinta-feira, dia 24, e sábado, dia 26.

Luís Montenegro revelou ainda que Portugal deverá estar representado ao mais alto nível nas cerimónias fúnebres em Roma. Nomeadamente através do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da Assembleia da República, Luís Aguiar-Branco, do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e ainda do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.