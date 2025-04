Primeiro-ministro propõe três dias de luto nacional

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou hoje que propôs ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que sejam decretados três dias de luto nacional pela morte do Papa Francisco.

"Enquanto se aguardam indicações da Santa Sé sobre a data das exéquias, o Governo de Portugal propôs a Sua Excelência o Presidente da República que fossem decretados três dias de luto nacional, que serão oportunamente confirmados de acordo e coincidindo com as cerimónias fúnebres", disse o chefe do executivo numa declaração aos jornalistas no Funchal.

Luís Montenegro manifestou o seu pesar pela morte de Francisco, que considerou ser "um exemplo para todos" e uma "fonte de inspiração espiritual e humana".

"Num momento de profundo pesar, uno-me em nome de todos os portugueses aos católicos em todo o mundo numa homenagem ao Santo Padre", afirmou, sublinhando que o Papa Francisco, que morreu hoje aos 88 anos, é "um exemplo para todos, católicos e não católicos".

