Benfica recebe Tirsense no caminho para a final da Taça de Portugal

O Benfica recebe hoje o Tirsense na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, para presença na final, frente ao Sporting, depois da goleada por 5-0 na visita ao inédito representante do quarto escalão.

Os 'encarnados', que dividem a liderança da I Liga com os campeões nacionais, são claramente favoritos para o apuramento para o jogo decisivo da 85.ª edição da Taça de Portugal, marcado para 25 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras.

A formação comandada por Bruno Lage recebe o Tirsense, que terminou a Série B do Campeonato de Portugal no sétimo lugar, depois da volumosa vitória há duas semanas, por 5-0, em Barcelos, casa emprestada do emblema do distrito do Porto.

O Benfica, recordista de conquistas da Taça de Portugal, com 26, procura a sua 39.ª final, a nona frente ao rival lisboeta e o primeiro reencontro com os 'leões' desde 1995/96.

Já o Tirsense nunca chegou à final, tendo esta época, como primeira equipa do quarto escalão nacional a chegar a esta fase da prova 'rainha', igualado a presença nas 'meias' de 1970/71, quando foi batido por duas vezes pelo Benfica nas meias-finais, por 3-1 em casa e 5-1 em Lisboa.

O jogo entre Benfica e Tirsense está marcado para as 20:15, no Estádio da Luz, em Lisboa, e vai ser arbitrado por Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.

O Sporting, 17 vezes vencedor da prova, assegurou a sua 31.ª final, ao eliminar o Rio Ave, da I Liga, com um triunfo por 2-1 em Paços de Ferreira, que juntou à vitória por 2-0, obtida em casa na primeira mão.