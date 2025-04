Benfica visita Guimarães pressionado pelo triunfo do Sporting

- O Benfica visita hoje o Vitória de Guimarães, no encontro de encerramento da 30.ª jornada da I Liga de futebol, procurando igualar o campeão nacional Sporting, que se isolou na liderança na sexta-feira, ao bater o Moreirense (3-1).

Uma semana depois de ter sido igualada pelos 'leões', ao empatar na receção ao Arouca (2-2), quebrando o seu melhor ciclo de resultados na prova, com nove êxitos seguidos, a equipa treinada por Bruno Lage tenta não perder mais terreno na luta pelo título face aos minhotos, que impuseram duas igualdades às 'águias' em casa nas últimas duas épocas.

O Benfica entrará em campo na segunda posição, com 69 pontos, a três do Sporting, que derrotou o Moreirense em Alvalade, na sexta-feira, com um 'hat-trick' de Viktor Gyökeres, e ainda vai visitar as 'águias' em 10 de maio, no dérbi lisboeta da 33.ª e penúltima ronda.

Antes do duelo de cartaz do fim de semana de Páscoa, que se inicia a partir das 20:30, o Sporting de Braga joga no terreno do Estoril Praia em busca de recuperar o terceiro lugar perdido à condição na véspera para o FC Porto, vitorioso na receção ao Famalicão (2-1).

Os 'arsenalistas' somam 60 pontos, contra 62 dos 'dragões', numa altura em que vêm de quatro êxitos nas últimas cinco rondas, tendo pela frente os 'canarinhos', nonos, com 39.

O segundo e derradeiro dia da 30.ª jornada inclui ainda as visitas dos 'aflitos' Gil Vicente (14.º) e Estrela da Amadora (15.º) ao Nacional (12.º) e ao Arouca (13.º), respetivamente, assim como a receção do AVS, 16.º, em posição de play-off - com dois pontos de avanço sobre Boavista e Farense, ambos em zona de despromoção direta -, ao Casa Pia, oitavo.

Programa da 30.ª jornada:

- Sexta-feira, 18 abr:

Farense - Boavista, 0-1.

Rio Ave - Santa Clara, 1-1.

FC Porto - Famalicão, 2-1.

Sporting - Moreirense, 3-1.

- Sábado, 19 abr:

Nacional - Gil Vicente, 15:30.

AVS - Casa Pia, 15:30.

Arouca - Estrela da Amadora, 18:00.

Estoril Praia - Sporting de Braga, 18:00.

Vitória de Guimarães - Benfica, 20:30.