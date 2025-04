Sporting tenta confirmar final da Taça de Portugal

O Sporting procura hoje confirmar a 31.ª final da Taça de Portugal de futebol da sua história na deslocação a Paços de Ferreira, casa emprestada do Rio Ave, com uma vantagem de 2-0 obtida na primeira mão.

Na Mata Real, o Sporting tem tudo para continuar a sonhar com a conquista da 18.ª Taça do seu historial, perante um Rio Ave que necessita de protagonizar uma exibição 'épica' na segunda mão das meias-finais para garantir uma terceira presença no Jamor, depois de 1984 e 2014.

Em 03 de abril, o Sporting ganhou vantagem na corrida ao jogo decisivo graças aos golos marcados pelo moçambicano Geny Catamo, aos 12 minutos, e pelo sueco Viktor Gyökeres, aos 45+1, de grande penalidade.

O Estádio da Mata Real, em Paços de Ferreira, tem sido a casa do Rio Ave desde março devido aos danos provocados pela depressão Martinho no estádio dos Arcos, em Vila do Conde.

O encontro está agendado para as 20:45 e será precedido de um minuto de silêncio em memória do Papa Francisco, que faleceu na segunda-feira, aos 88 anos.

Na quarta-feira, no outro duelo das meias-finais, o Benfica recebe o Tirsense, a primeira equipa do quarto escalão a atingir as 'meias' da Taça de Portugal, depois do triunfo por 5-0 na primeira mão, em Barcelos.