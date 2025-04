Eletrodomésticos que duram uma vida. Agora com descontos até 350 euros

A Miele representa, no universo dos eletrodomésticos, a mais alta qualidade com selo alemão. É sinónimo de confiança, durabilidade e desempenho consistente. E esta poderá ser a altura ideal para investir em equipamentos que acompanham o ritmo da sua casa ao longo de muitos anos. A campanha Primavera / Verão já arrancou e oferece até 350 euros de desconto em produtos seleccionados, disponíveis na Raimundo Ramos.

Há oportunidades em várias gamas, onde se inclui eletrodomésticos de cozinha, aparelhos de frio e máquinas de lavar loiça, até soluções de tratamento da roupa, aspiração e uma vasta gama de acessórios e consumíveis.

Escolher Miele é optar por tecnologia avançada, com soluções pensadas para facilitar o seu dia-a-dia. São equipamentos com linhas modernas, alto desempenho e uma fiabilidade já bem reconhecida no mercado. E quando essa qualidade vem acompanhada de uma campanha exclusiva como esta, há ainda mais motivos para dar o passo. Por isso, aproveite a oportunidade para conhecer os produtos disponíveis na Raimundo Ramos.

Raimundo Ramos - Experiência, Profissionalismo e Rigor

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Telefone: 924 171 510

Email: [email protected]

Visite o Facebook e o site para ficar a conhecer melhor os produtos da empresa!

Appliances that last a lifetime. Now with discounts of up to €350

In the world of home appliances, Miele stands for the highest quality, with the hallmark of German engineering. It is synonymous with trust, durability, and consistent performance. This may well be the perfect time to invest in appliances designed to support the needs of your home for many years to come. The Spring/Summer campaign is now underway, offering discounts of up to €350 on selected products, available at Raimundo Ramos.

There are opportunities across multiple categories, including kitchen appliances, refrigeration, and dishwashing solutions, as well as laundry care, vacuum cleaning, and a wide selection of accessories and consumables.

Choosing Miele means opting for advanced technology and solutions designed to simplify your daily life. These are appliances with modern lines, high performance, and proven reliability. And when such quality is paired with an exclusive campaign like this, there are even more reasons to take the next step.

Take this opportunity to explore the full range of Miele products available at Raimundo Ramos.

Raimundo Ramos - Experience, Professionalism and Rigour

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Mobile: 924 171 510

Email: [email protected]

Visit Facebook and the website to learn more about the company’s products!