Funchal com uma "redução significativa" dos índices de criminalidade

“O Funchal continua a ser uma cidade muito segura, com uma redução significativa dos índices de criminalidade”, revelou a presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Cristina Pedra, no final da reunião do Conselho Municipal de Segurança, que decorreu na Sala da Assembleia Municipal, onde foram apresentados os dados do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2024.

A autarca destacou que os dados fornecidos pela Polícia de Segurança Pública (PSP), através do Subintendente Sanguedo, que esteve presente na reunião, evidenciam uma descida expressiva da criminalidade geral na Região Autónoma da Madeira, com uma redução de 4,6% dos crimes participados. No Funchal, a descida foi ainda mais acentuada, atingindo os 4,8%.

Na ocasião, Pedra informou ainda que a criminalidade violenta e grave, como furtos com violência, invasão de propriedade privada e ofensas à integridade física, registou uma “redução substancial” no Funchal de 4,5%, contrastando com o aumento de 2% a nível nacional.

Chamou ainda a atenção para os dados relativos à violência doméstica, que, apesar de se manter como um “flagelo”, registou, no entanto, uma redução considerável. A nível nacional, a descida foi de apenas 0,8%, enquanto na região foi de 6,6%. No Funchal, a redução chegou aos 16,6%. “Não nos pode satisfazer qualquer número neste tipo de crime, mas este é um sinal positivo do trabalho de prevenção e acompanhamento que tem sido feito em rede”, afirmou.

Outro dado é o elevado número de detenções por condução sob o efeito de álcool, cerca de 400 no Funchal em 2024, com taxas superiores a 1,2g/l. “O álcool continua a ser um fator potenciador de diversos crimes, incluindo a violência doméstica”, salientou Cristina Pedra.

Outro tipo de crime que continua a aumentar, são as burlas. Seja por chamadas, mensagens ou, mais recentemente, por criptomoedas. “É preciso estar atento, sobretudo os mais velhos, que são os principais alvos”, alertou Cristina Pedra, sublinhando a importância da literacia informática e da prevenção para combater este tipo de crime.

A presidente da autarquia anunciou que uma das grandes apostas da autarquia para aumentar a segurança no espaço público está já em marcha, nomeadamente a instalação de câmaras de videovigilância em vários pontos da cidade. “Trata-se de um investimento de um milhão de euros e as câmaras, de grande qualidade, conseguem captar imagens a 360 graus, mesmo à noite, e estão ligadas por uma linha de fibra ótica independente dedicada exclusivamente à PSP. A Câmara não tem acesso às imagens. Esta é uma medida dissuasora e preventiva, com impacto direto na segurança pública”, sublinhou.

A reunião serviu ainda para dar nota da entrada em vigor do novo Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Atividades Ruidosas. Acredita que “antecipar o início e o fim da noite” pode contribuir para reduzir o consumo de álcool e de substâncias ilícitas, promovendo um ambiente urbano mais seguro.

Para Cristina Pedra, o caminho passa pela prevenção, educação e actuação em rede: “Temos de continuar a investir no trabalho com as escolas, associações e comunidades, e a cidade está a fazer a sua parte com medidas concretas e estruturadas”.