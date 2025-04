'Encontros com o Cinema' exibe 'Revolução (sem) sangue' na Ponta do Sol

Na próxima sexta-feira, dia 25 de Abril, os 'Encontros com o cinema' promovem a exibição do filme 'Revolução sem sangue', no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol.

Esta é uma iniciativa da Associação Travessias Culturais.

Baseado em factos reais, 'Revolução (Sem) Sangue' acompanha as vidas, sonhos e inquietações de quatro jovens nos últimos dias do regime ditatorial. Um golpe de Estado militar derrubou o Governo e a população foi aconselhada a permanecer em casa. No entanto, a ânsia pela liberdade levou-os, junto com a multidão, para as ruas.

Com origens e motivações diferentes, o dia 25 de Abril de 1974 trouxe-lhes um destino comum. O dia que mudou o rumo do país ditou também o fim precoce das suas vidas.

O filme será exibido às