Reuniões em Paris entre representantes ucranianos, europeus e americanos

O chefe da administração presidencial ucraniana, Andrii Yermak, chegou hoje a Paris para se reunir com representantes europeus e americanos sobre formas de alcançar um cessar-fogo completo no país, entre outros temas.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o enviado especial dos Estados Unidos para o Médio Oriente, Steve Witkoff, são esperados para discussões sobre a Ucrânia.

"Acabei de desembarcar em Paris. Cheguei com o ministro das Relações Exteriores, Andriy Sybiga, e o ministro da Defesa, Rustem Umerov", escreveu Andrii Yermak, no Telegram.

Segundo o responsável, está planeado na capital francesa, um programa de reuniões "bilaterais e multilaterais com os aliados de Kiev", nomeadamente com representantes da França, da Alemanha e do Reino Unido, enumerou.

"Também estão planeadas reuniões com representantes dos Estados Unidos que estão atualmente na França", acrescentou o braço direito do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sem especificar as identidades desses responsáveis.

Já em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia apontou que estas discussões se concentrariam em "maneiras de alcançar um cessar-fogo completo" ou na possível mobilização de um contingente militar "multinacional" em caso de paz.

Está previsto que Marco Rubio e Steve Witkoff se reúnam hoje com o presidente Emmanuel Macron e com o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot.

Esta viagem acontece num momento de grande turbulência nas relações entre a Europa e os Estados Unidos, abaladas pelo retorno ao poder do presidente Donald Trump.

Espera-se que a Ucrânia seja um dos principais tópicos da visita.

Donald Trump quer acabar com a guerra o mais rápido possível, mas sua decisão de se aproximar de Moscovo está a criar divisões e preocupações entre os aliados de Kiev.

Conversações separadas, organizadas a mando de Washington, até agora não conseguiram chegar a um cessar-fogo.

Steve Witkoff encontrou-se com o presidente russo Vladimir Putin três vezes desde que Donald Trump retornou à Casa Branca em janeiro.