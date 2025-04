Rui Coelho destaca visita do seleccionador como oportunidade para promover futebol madeirense

O presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Coelho, destacou este sábado a visita do seleccionador nacional à Região como uma oportunidade para promover o futebol madeirense.

“Enquanto presidente da direção da Associação de Futebol da Madeira, tenho tido oportunidade defender o futebol madeirense e toda a Região, promovendo eventos da iniciativa própria da AFM, da FPF, das autarquias, dos clubes”, refere Rui Coelho, antes de deixar outra ideia: “Temos feito um enorme esforço por estar presentes e, quando solicitado, cooperar para dinamizar e promover todos os eventos que elevem o futebol madeirense”.

O seleccionador nacional, Roberto Martínez, esteve no São Vicente Cup, visitou o Estádio do Marítimo, nos Barreiros, e assistiu ao Nacional- Gil Vicente, no Estádio da Madeira. Além de contactar com o presidente da AFM, Martínez também esteve com Rui Alves e Carlos André Gomes, presidentes de Nacional e Marítimo, respectivamente.

“A feliz coincidência do selecionador nacional Roberto Martinez escolher a Ilha da Madeira para um curto período de férias em família, permitiu articular com o Presidente da FPF, Pedro Proença, não só um momento mais formal de boas vindas com a presença do secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, em representação do Governo Regional e o Presidente do IVBAM, Tiago Freitas, aproveitando a ocasião para oferecer um produto icónico da nossa Ilha, uma garrafa de Vinho Madeira”, destaca Rui Coelho.

“Roberto Martinez é uma personalidade de uma gentileza e humildade incríveis, tendo-se disponibilizado para estar presente no São Vicente Cup, proporcionando quer à organização quer aos jovens participantes momentos de pura alegria. Aliás o carinho com que as crianças receberam o seleccionador nacional tornaram o momento emocionante. Recordações que todos certamente guardarão para sempre”, acrescenta.

A pensar no futuro e na evolução do futebol da Madeira

Rui Coelho diz que foram abordados, nas conversas, temas importantes para o crescimento e promoção do futebol madeirense a vários níveis. “Aproveitamos para conversar sobre assuntos relacionados com a formação técnica, treinadores, treinadores de guarda-redes, analistas. Alguns desses projectos já existem e poderemos conseguir trazer para a Madeira e outros podem ser concebidos especificamente para a Região”.

“A visita ao Estádio dos Barreiros e uma viagem à história do Marítimo foi também um momento alto e muito interessante, assim como a presença do seleccionador no jogo da Liga, Nacional - Gil Vicente, do qual só lamentamos o resultado [equipa madeirense perdeu 0-3]”, acrescentou o presidente da Associação de Futebol da Madeira, a propósito da visita de Roberto Martínez à Madeira.

“No fundo, o seleccionador nacional conheceu várias realidades do futebol madeirense, onde se mostrou sempre muito interessado, desde a formação, a história, infraestruturas e futebol profissional”, concluiu Rui Coelho.