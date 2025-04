Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

308 crimes rodoviários no primeiro trimestre. Condução sob o efeito do álcool lidera infracções detectadas pela PSP. Mais de duas centenas de pessoas foram detidas. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 10 e 11.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Madeirense lança projecto pioneiro de vida saudável. Iniciativa coordenada por Mariana Nóbrega aposta nas camadas jovens.

Porto Santo com meio milhão de proveitos. Contas da autarquia positivas após década e meia no ‘vermelho’.

Fique também a saber que IFCN representa Portugal em fórum internacional. Encontro Europeu de Gestores de Património Mundial realiza-se na próxima semana em Espanha.

E, por fim, ‘Olá mana, olá mano’ faz novas vítimas no ‘whatsapp’.

