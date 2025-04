Mama Help promove iniciativa sobre 'Nutrição e Cancro'

O Centro de Apoio a Doentes com Cancro da Mama - Mama Help Madeira promove, no próximo dia 3 de Maio, a partir das 15h00, uma iniciativa sobre 'Nutrição e Cancro', na Quinta Magnólia, no Funchal.

Serão oradores a nutricionista Nádia Brazão e o biólogo e naturopata André Dourado.

Na conferência, pelas 15h00, Nádia Brazão falará sobre 'Estratégias nutricionais no cancro: antes, durante e depois' e André Dourado abordará 'Suplementação: do cancro da mama à longevidade'.

Depois, pelas 16h15, está previsto um momento 'adoçado' por um chá nos Jardins da Quinta Magnólia. O valor é de 30 euros, sendo que parte reverte para o Mama Help Madeira.

Por fim, pelas 17h15, a iniciativa conta com a apresentação do livro de André Dourado 'Guia prático de medicina natural', seguindo de uma sessão de autógrafos.