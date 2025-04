Israel lamenta a morte de Francisco

O Presidente israelita, Isaac Herzog, lamentou hoje a morte do Papa Francisco, recordando-o como "um homem de fé profunda e compaixão sem limites".

"Envio as minhas mais profundas condolências ao mundo cristão e especialmente às comunidades cristãs de Israel, à Terra Santa, pela perda do seu grande pai espiritual, sua santidade o Papa Francisco", declarou Herzog num comunicado.

O Presidente israelita destacou o trabalho de Francisco em "apoiar os pobres e clamar pela paz num mundo conturbado".

"Ele viu, com razão, uma grande importância em fomentar laços fortes com o mundo judaico e em promover o diálogo inter-religioso como um caminho para uma maior compreensão e respeito mútuo", acrescentou o chefe de Estado israelita.

"Espero sinceramente que as suas orações pela paz no Médio Oriente e pelo regresso seguro dos reféns sejam atendidas em breve", afirmou ainda Herzog na nota.

Uma das últimas declarações do Papa, no domingo, teve como objetivo pedir a paz na Faixa de Gaza, onde Israel trava há mais de um ano e meio uma ofensiva militar que já custou a vida a mais de 51.200 pessoas, e o regresso dos 59 reféns ainda detidos pelas milícias islâmicas palestinianas.

O Papa Francisco morreu hoje, anunciou o Vaticano, através do cardeal Kevin Ferrell.

"Às 07:35 desta manhã [06:35 em Lisboa], o bispo de Roma, Francisco, regressou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja", disse Farrell no anúncio.

O Papa Francisco tinha 88 anos e esteve internado recentemente devido a uma pneumonia bilateral.