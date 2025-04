Bancadas no areal da Calheta começam a compor-se para o Portugal - Itália

A Seleção Nacional de Futebol de Praia defronta, este domingo, a congénere de Itália, no primeiro de dois jogos de preparação do estágio final rumo ao Campeonato do Mundo FIFA Seychelles 2025, no próximo mês de Maio.

O encontro com início ao meio-dia, promete ser 'escaldante', até porque, o sol predomina na costa Oeste da Madeira.

Os Heróis da Areia, que ontem chegaram à Madeira, estagiam no concelho da Calheta até a próxima sexta-feira, dia 25 de Abril, tendo ainda previsto a realização de mais um duelo com os transalpinos, agendado para esta segunda-feira, no mesmo local, às 17h30. No sábado, 26 de Abril, os eleitos de Narciso embarcam em direcção às ilhas Seicheles com um sonho na bagagem: levantar de novo a taça de campeões do mundo.