Dalai Lama exprime tristeza e elogia simplicidade de Francisco

O Dalai Lama, líder espiritual dos budistas do Tibete, expressou hoje a sua tristeza pela morte do Papa Francisco, cuja "devoção e simplicidade" elogiou.

Em comunicado enviado a partir do seu local de exílio, na Índia, o Dalai Lama lembrou que o Papa "dedicou-se a servir os outros" e referiu que Francisco dava "regularmente o exemplo de como levar uma vida simples, mas significativa".

O líder do budismo tibetano considerou ainda que a melhor homenagem que lhe pode ser prestada agora é "demonstrar carinho, servir os outros onde quer que se esteja e de qualquer forma que se possa".

O Papa Francisco, que nasceu há 88 anos na Argentina como Jorge Mario Bergoglio, morreu hoje às 07:35 locais (06:35 em Lisboa), na Casa Santa Marta, no Vaticano, a sua residência desde que foi eleito, em 2013.

Debilitado por uma pneumonia bilateral que o levou a estar internado no Hospital Agostino Gemelli durante 38 dias, entre 14 de fevereiro e 23 de março, Francisco apareceu ao público pela última vez no domingo, na varanda central da Basílica de São Pedro, onde prestou a bênção "Urbi et Orbi" de Páscoa.