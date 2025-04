Benfica lembra "referência mundial de humildade, solidariedade e diálogo"

O Benfica lamentou hoje a morte do Papa Francisco, aos 88 anos, que considerou uma "referência mundial de humildade, solidariedade e diálogo", lembrando o dia em que o clube foi recebido no Vaticano.

"O Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Sua Santidade o Papa Francisco, líder inspirador da Igreja Católica e referência mundial de humildade, solidariedade e diálogo", refere o clube em comunicado.

Os 'encarnados' expressam as suas condolências à "Igreja Católica, à comunidade crente em todo o mundo, e ao povo argentino, sua pátria de origem".

"Apaixonado pelo futebol, o Papa Francisco sempre reconheceu no desporto um instrumento de paz, inclusão e fraternidade entre os povos. O Sport Lisboa e Benfica recorda com emoção a honra de ter sido recebido por Sua Santidade no Vaticano, num encontro que ficará para sempre na memória da instituição", acrescenta o clube presidido por Rui Costa.

O Papa Francisco morreu hoje aos 88 anos, após 12 anos de um pontificado marcado pelo combate aos abusos sexuais, guerras e uma pandemia.

Nascido em Buenos Aires, em 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta a chegar à liderança da Igreja Católica.

O Papa Francisco esteve 38 dias internado, devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março. A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera da morte.