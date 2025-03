Dina Letra, coordenadora do Bloco de Esquerda, comentou hoje as projecções divulgadas pela RTP-M - na qual aponta para 0-1 deputado - sublinhando, por isso, que ainda é cedo para tirar conclusões definitivas sobre os resultados das eleições regionais.

“Está tudo em aberto até ao final da noite e vamos esperar serenamente”, afirmou Dina Letra, lembrando que, historicamente, o Bloco de Esquerda tem obtido entre zero e um deputado na Madeira. “O resultado final será decidido pelo voto contado dos eleitores e, mais do que isso, pelos votantes”, destacou.

A dirigente do BE afirmou que o partido fez “o melhor que pôde” durante a campanha, mobilizando as suas equipas e transmitindo a sua mensagem aos eleitores. “Agora, o povo é soberano e vamos aguardar”, acrescentou.

Dina Letra aproveitou ainda para criticar a atual governação regional, considerando que a vida das pessoas “não está melhor, muito pelo contrário, tem vindo a piorar”. Referiu também o impacto do contexto político e judicial recente, apontando que esse ambiente cria instabilidade e incerteza.

“Incompreensível é como é que os eleitores continuam a prolongar no poder um governo que está gasto, que não tem ideias novas e que não resolve os problemas concretos da vida das pessoas”, afirmou. Dina Letra criticou ainda declarações recentes do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que disse que “estava tudo bem” na Madeira. “Isso não corresponde à realidade que encontramos durante a campanha, onde ouvimos relatos de pessoas a viver com cada vez mais dificuldades”, garantiu.

Concluindo, a coordenadora do BE reforçou que “o povo é soberano” e que cabe a quem vota decidir o futuro político da região.