Mais de 257 mil euros para a reabilitação do Campo Polidesportivo de São Roque

A autarquia do Funchal concluiu as obras de reabilitação do Campo Polidesportivo de São Roque, num investimento total de 257.680,90 euros, dos quais 211.309,00 euros correspondem à empreitada principal e 46.371,90 euros a intervenções realizadas em administração directa.

Na ocasião, o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, destacou que esta obra “foi um compromisso assumido com a população, os clubes e a escola, de forma a garantir melhores condições para a prática desportiva.”

Adiantou ainda que “esta empreitada teve como objectivo a reabilitação de todas as infra-estruturas do edifício, interiormente e exteriormente, e contou ainda com uma pintura de toda a área intervencionada. Este complexo está agora mais capaz de acolher as centenas de jovens que aqui praticam desporto.”

A obra incluiu, especificamente, a requalificação das infra-estruturas sanitárias e balneários, tanto no interior como no exterior. Foram intervencionados os "pilares, vigas, fachadas e lajes do edifício, incluindo os assentos das bancadas, que apresentavam avançado estado de degradação. Procedeu-se à substituição total das redes de água, que apresentavam fugas, por uma nova rede do tipo Pex e à instalação de um sistema de painéis solares para aquecimento das águas sanitárias para os duches", explica a edilidade em nota enviada.

A intervenção abrangeu também a substituição e renovação da instalação eléctrica, com a substituição do circuito de iluminação por luminárias LED e novas tomadas, a substituição de loiças sanitárias e revestimentos, e a requalificação das carpintarias, incluindo portas e redes de vedação.

Além da empreitada principal, foram executadas obras complementares em administração directa, como a renovação do pavimento exterior entre as bancadas e o campo de jogos, bem como a substituição das balizas.

Por fim, o autarca reforçou que esta requalificação é mais uma mostra do compromisso do executivo que “não fica à espera para garantir melhores condições no imediato.”

Além disso, ressaltou que “agora já estão garantidas melhoras significativas para a segurança e qualidade do complexo, que beneficiam toda a comunidade da freguesia de São Roque.”