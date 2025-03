IPMA coloca a Madeira e o Porto Santo sob aviso laranja para vento e agitação marítima

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) voltou a actualizar os avisos para a Madeira, colocando arquipélago sob aviso laranja, o quarto nível numa escala de cinco, para vento e agitação marítima.

Entre as 12 horas de amanhã, 19 de Março, e as 3 horas de quinta-feira, a Região estará sob aviso para vento de oeste com rajadas até 95 km/h na cosa norte, sul e Porto Santo. Nas regiões montanhosas as rajadas podem chegar aos 120 km/h.

Continua o aviso para agitação marítima, que sobe novamente para laranja entre as 21 horas de quarta-feira e as 12 horas de quinta-feira na costa norte e na Ilha Dourada.

Na costa norte entre as 21 horas de hoje e as 18 horas de amanhã a precipitação poderá ser por vezes forte, estando por isso sob aviso amarelo.

A agitação marítima, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros, passa a aviso amarelo entre as 00h00 e as 21h00 de amanhã, assim como na quinta-feira entre as 12 e as 18 horas.

O vento, na parte oeste, será de oeste/sudoeste com rajadas até 75 km/h, entre as 3 e as 12 horas de quinta-feira.

Já na costa sul, o vento, que estará sob aviso amarelo entre as 15 horas de hoje e as 12 horas de amanhã, pode atingir os 75 km/h. Também entre as 3 e as 12 horas do dia 20 de Março estará em vigor um aviso amarelo para o vento, que será de este/sudoeste com rajadas até 75 km/h.

A precipitação, por vezes forte, estará sob aviso amarelo entre as 21 horas de hoje e as 18 horas de amanhã.

As regiões montanhosas da ilha da Madeira encontram-se, ainda, em aviso amarelo para vento e precipitação. Entre as 15 horas de hoje as 12 horas de amanhã, o vento de sudoeste com rajadas até 95 km/h.

Também entre as 3 e as 12 horas de quinta-feira o aviso volta a sugerir devido ao vento oeste/sudoeste com rajadas até 95 km/h.

Entre as 21 horas desta quarta e as 19 horas de quinta-feira há risco de precipitação por vezes forte.

Por fim, na ilha do Porto Santo mantém-se o aviso amarelo devido a precipitação por vezes forte entre as 21 horas de hoje e as 18 horas de amanhã.

Relativamente à agitação marítima os avisos amarelos vigoram entre as 00h00 e as 21 horas de amanhã e e as 12 e 18 horas de quinta-feira, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

A terminar o vento de oeste/sudoeste com rajadas até 75 km/h estará sob aviso amarelo entre as 3 e as 12 horas do dia 20 de Março.